Banco Sabadell activa una línea de 45 millones de euros para los afectados por los incendios
BARCELONA, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -
Banco Sabadell pone en marcha una línea de financiación de 45 millones de euros con condiciones preferentes y sin comisiones para apoyar a las familias, empresas y autónomos afectados por los incendios activos en diversos puntos del territorio, especialmente en Galicia, Asturias, Comunidad de Madrid, Castilla y León y Extremadura. Esta iniciativa, que incluye también el anticipo de las indemnizaciones de seguros y reaseguros al 0% de interés hasta 12 meses y sin comisiones, quiere ofrecer un apoyo "eficaz y rápido" a las familias y sectores productivos afectados, informa el banco en un comunicado este martes.
Las ayudas están dirigidas a todos los afectados, con especial foco en el sector primario, debido a que las explotaciones agrarias y ganaderas "se han visto gravemente impactadas por los incendios con pérdidas de instalaciones, terrenos de cultivos, maquinaria, animales o pastos".
El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha trasladado en sendas cartas a los presidentes de las Comunidades Autónomas afectadas "la voluntad del Grupo por colaborar y su compromiso con el desarrollo económico y social de cada territorio".
"Somos plenamente conscientes de la magnitud del reto que afrontan las Administraciones, los servicios de emergencia y la ciudadanía en estos momentos", ha indicado Oliu, y ha destacado que Banco Sabadell continuará acompañando desde la cercanía y la cooperación, con lealtad y respeto institucional, textualmente.
