Banco Sabadell aumenta el objetivo de remuneración a los accionistas a 1450 millones en 2025
- 1 minuto de lectura'
BARCELONA, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -
El consejo de administración de Banco Sabadell ha aprobado el incremento del objetivo de remuneración al accionista con cargo al ejercicio 2025 hasta 1450 millones de euros frente a los 1300 millones previstos hasta el momento.
En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes, el banco ha explicado que la decisión se basa en el "seguimiento continuado de la marcha del ejercicio, y con base en la positiva evolución del negocio, los resultados y la generación de capital".
Ha añadido que la actualización se ha realizado "con el objeto de que los accionistas de Banco Sabadell dispongan de la información más actualizada posible" a la hora de tomar su decisión en relación con la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
