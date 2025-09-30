LA NACION

Banco Sabadell aumenta el objetivo de remuneración a los accionistas a 1450 millones en 2025

Banco Sabadell aumenta el objetivo de remuneración a los accionistas a 1450 millones en 2025

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Banco Sabadell aumenta el objetivo de remuneración a los accionistas a 1450 millones en 2025
Banco Sabadell aumenta el objetivo de remuneración a los accionistas a 1450 millones en 2025

BARCELONA, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El consejo de administración de Banco Sabadell ha aprobado el incremento del objetivo de remuneración al accionista con cargo al ejercicio 2025 hasta 1450 millones de euros frente a los 1300 millones previstos hasta el momento.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes, el banco ha explicado que la decisión se basa en el "seguimiento continuado de la marcha del ejercicio, y con base en la positiva evolución del negocio, los resultados y la generación de capital".

Ha añadido que la actualización se ha realizado "con el objeto de que los accionistas de Banco Sabadell dispongan de la información más actualizada posible" a la hora de tomar su decisión en relación con la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

LA NACION
Más leídas
  1. Milei y Macri, en Olivos
    1

    Milei y Macri, en Olivos

  2. Wanda Nara quiso innovar con su look en los Martín Fierro y en las redes nadie lo puede creer
    2

    Wanda Nara quiso innovar con su look en los Martín Fierro y en las redes nadie lo puede creer

  3. Le dispararon dos veces para robarle la moto en Ezeiza mientras descansaba al sol
    3

    Video: le dispararon dos veces para robarle la moto en Ezeiza mientras descansaba al sol

  4. Así fue el momento en que Santiago del Moro leyó que el Martín Fierro de Oro era para él
    4

    Video: así fue el momento en que Santiago del Moro leyó que el Martín Fierro de Oro era para él

Cargando banners ...