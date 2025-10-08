Banco Sabadell y Cepyme firman un acuerdo de colaboración para impulsar el crecimiento de las pymes

MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) y Banco Sabadell han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de reforzar el apoyo a las pymes y autónomos e impulsar el crecimiento de estas empresas y la mejora de su competitividad, han informado este miércoles ambas entidades.

En virtud de esta alianza, Banco Sabadell participará en iniciativas impulsadas por Cepyme orientadas a promover el crecimiento empresarial, como 'Cepyme500', el proyecto que anualmente selecciona y da visibilidad a las 500 pymes que lideran el crecimiento empresarial en España. La entidad financiera actuará como empresa colaboradora en este proyecto.

"Cepyme y Banco Sabadell refuerzan su compromiso con las pymes y se unen para trabajar por la mejora de las condiciones en las que las pequeñas y medianas empresas desarrollan su actividad", han subrayado ambas entidades.

A través de 'Cepyme500', Banco Sabadell aportará soluciones financieras adaptadas a las necesidades de las pymes, con condiciones específicas para las compañías que forman parte de este proyecto.

Este acuerdo de colaboración ha sido suscrito por la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, y por el director general y director de Banca de Empresas, Red y Banca Privada de Banco Sabadell, Carlos Ventura, en un encuentro celebrado en la sede de Cepyme.

"Este acuerdo supone un paso adelante en la estrategia de Cepyme de apoyar a las pequeñas y medianas empresas en su proceso de crecimiento. Nuestro compromiso es generar sinergias que permitan a las empresas crecer en tamaño y mejorar su competitividad, porque de la fortaleza del tejido empresarial actual depende el crecimiento futuro. Contar con socios como Sabadell, que conoce de primera mano las necesidades de las pymes, es esencial para lograr este objetivo", ha señalado la presidenta de Cepyme.

Por su parte, Ventura ha asegurado que el acuerdo con Cepyme "es una muestra más del firme compromiso de la entidad con la actividad de las pymes". "Nuestro modelo se basa en la cercanía con el cliente y al territorio, así como en la confianza, y eso nos ha llevado a estar muy implicados con las asociaciones y los diferentes colectivos. A través de esta alianza, Banco Sabadell quiere avanzar en su labor de cubrir las necesidades específicas de la pequeña y mediana empresa", ha añadido.