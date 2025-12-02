Banco San Juan obtiene fallo de US$96,5 millones en Lisboa contra venezolana PDVSA

CARACAS, 2 dic (Reuters) - El Banco San Juan Internacional (BSJI) de Puerto Rico dijo el martes que obtuvo un fallo favorable del Tribunal Civil de Lisboa contra la petrolera estatal de Venezuela PDVSA y cuatro subsidiarias por US$96,5 millones más intereses, según un comunicado.

La disputa, que se inició en tribunales ingleses, se presentó posteriormente en Lisboa, donde PDVSA mantenía cuentas bancarias, debido al incumplimiento de las obligaciones contractuales de PDVSA en relación con dos contratos de crédito firmados en 2016 y 2017.

"Tras un juicio que duró más de dos meses, el Tribunal Civil de Lisboa emitió uno de los fallos financieros más importantes contra el conglomerado petrolero estatal venezolano en Europa. El Tribunal determinó que cada subsidiaria es responsable de las deudas de las demás, lo que respalda el embargo de más de US$100 millones en poder de las entidades de PDVSA en un banco portugués", dijo.

La sentencia involucra a PDVSA Petróleo, Commerchamp, Petrocedeño y Petropiar. (Reporte de Deisy Buitrago y Marianna Párraga. Editado por Mayela Armas)