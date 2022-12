17/12/2022 Fútbol.- Banco Santander se une al Partido Solidario 'Artistas vs. Famosos' en favor de Down Madrid en el Metropolitano. Banco Santander se unió este sábado a deportistas, artistas y famosos en el Partido Solidario 'Artistas vs. Famosos' a beneficio de la Fundación Down de Madrid, un duelo celebrado en el estadio Cívitas Metropolitano. ESPAÑA EUROPA DEPORTES MADRID BANCO SANTANDER