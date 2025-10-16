BancoEstado coloca bonos azules por 100 millones de francos suizos a cinco años: IFR
1 minuto de lectura
LA NACION
SANTIAGO, 16 oct (Reuters) - El chileno BancoEstado salió al mercado en francos con una colocación de bonos azules por 100 millones de francos suizos a cinco años, en una operación que atrajo una sólida demanda de inversores institucionales, reportó el jueves IFR, un servicio financiero de LSEG, citando a fuentes del mercado.
El bono, con cupón de 1,035% y precio de emisión del 100%, se colocó a una tasa de 94 puntos básicos sobre el mid-swap en francos suizos (SARON MS).
Los bonos azules se encuentran dentro de la categoría de bonos verdes, con el foco en proyectos relacionados con el agua.
(Escrito por Javier Leira, editado por Manuel Farías)
