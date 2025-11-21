Bancos argentinos permanecen cerrados por dos días consecutivos

BUENOS AIRES, 21 de noviembre (Reuters) - Los bancos con negocios en Argentina no abrirán sus puertas este viernes y el lunes próximo por diferentes feriados decretados por el Gobierno nacional.

Este viernes obedece a un día no laborable con fines turísticos, donde la Bolsa de Buenos Aires y la Bolsa de Cereales de Rosario operarán con algunas limitaciones en las liquidaciones, mientras que se prevé inactividad para las rondas cambiarias y de bonos extrabursátiles.

El lunes es feriado por la conmemoración trasladada del Día de la Soberanía Nacional, por lo que todos los mercados permanecerán cerrados.

La actividad normal se reanudará el martes. (Reporte de Jorge Otaola, editado por Eliana Raszewski)