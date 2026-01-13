Bancos centrales del mundo se solidarizan con el presidente de la Fed en enfrentamiento con Trump

FRÁNCFORT, Alemania (AP) — Banqueros centrales de todo el mundo expresaron el martes su "solidaridad total" con el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, luego que el gobierno anunció una investigación y amenazara con imputarle cargos penales.

Powell "ha servido con integridad, enfocado en su mandato y con un compromiso inquebrantable con el interés público", dice el comunicado firmado por nueve jefes de bancos centrales nacionales, incluyendo a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y al gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey.

Añadieron que "la independencia de los bancos centrales es un pilar de la estabilidad de precios, financiera y económica en interés de los ciudadanos a los que servimos. Por lo tanto, es fundamental preservar esa independencia, con pleno respeto al Estado de Derecho y la responsabilidad democrática".

La disputa aparentemente se centra en el testimonio de Powell ante el Congreso en junio sobre el costo de una renovación de la sede de la institución. Pero en un comunicado el domingo, Powell, abandonando su enfoque previo de ignorar las críticas de Trump, calificó la amenaza de "pretexto" para privar al banco de su autonomía y controlar las decisiones sobre tasas de interés.

Trump ha criticado repetidamente a Powell y a la Fed por no reducir las tasas más rápidamente. Los economistas advierten que una Fed politizada sumisa a las demandas del presidente mermará su credibilidad como luchador contra la inflación y probablemente llevará a los inversores a exigir tasas más altas antes de invertir en bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Las acciones de la Fed afectan a toda la economía mundial debido al papel del dólar estadounidense como la moneda líder para transacciones comerciales y reservas de bancos centrales. Los cambios en las tasas de interés de la Fed pueden afectar el tipo de cambio del dólar frente a otras monedas y el valor de los activos estadounidenses de los inversores extranjeros.

La independencia de un banco central se ha convertido en un pilar de la economía global porque con esa independencia el banco puede tomar medidas, como aumentar las tasas de interés, que son impopulares a corto plazo pero preservan la estabilidad de precios a largo plazo.

Otros firmantes del comunicado publicado en el sitio web del BCE fueron Erik Thedeen, gobernador del banco central de Suecia; Christian Kettel Thomsen, presidente del banco central de Dinamarca; Martin Schlegel, presidente del Banco Nacional Suizo; Michele Bullock, gobernadora del Banco de la Reserva de Australia; Tiff Macklem, gobernador del Banco de Canadá; Chang Yong Rhee, gobernador del Banco de Corea y Gabriel Galipolo, gobernador del Banco Central do Brasil.

También adjuntaron sus nombres François Villeroy de Galhau, presidente del consejo del Banco de Pagos Internacionales, y Pablo Hernández de Cos, gerente general del BPI. El BPI es una organización internacional de bancos centrales con sede en Basilea, Suiza.

Un banco central prominente que no aparece en el comunicado es el Banco de Japón. El comunicado indica que se podrían agregar más firmas más adelante. No se pudo contactar a los funcionarios del Banco de Japón para obtener comentarios.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.