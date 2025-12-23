Bancos de Argentina permanecerán cerrados miércoles y jueves

BUENOS AIRES, 23 dic (Reuters) - Los mercados de monedas, acciones, bonos y granos de Argentina se verán alterados este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre por la festividad Navideña.

El Banco Central (BCRA) dispuso asueto para el miércoles y feriado para el día de Navidad, mientras que Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) operará este miércoles de manera reducida hasta las 15:00 hora local (1800 GMT) y permanecerá cerrada el día siguiente.

A su vez, la cerealera Bolsa de Rosario reportó que tampoco tendrá actividad institucional ambas jornadas.

La actividad financiera se retomará el viernes en sus horarios habituales. (Reporte de Jorge Otaola y Maxi Heath; Editado por Hernán Nessi)