Bancos de Argentina permanecerán cerrados viernes y lunes por feriados

(Repite para alcanzar más suscriptores)

BUENOS AIRES, 20 nov (Reuters) - Los bancos argentinos no abrirán sus puertas este viernes y el próximo lunes por dos jornadas de feriados dispuestas desde el Gobierno nacional.

El primero obedece a un día no laborable con fines turísticos, donde la Bolsa de Buenos Aires y la de Cereales de Rosario operarán con algunas limitaciones en las liquidaciones, mientras que se prevé inactividad para las rondas cambiarias y de bonos extrabursátiles.

El lunes es feriado por la conmemoración del 'Día de la Soberanía Nacional', por lo que todos los mercados permanecerán cerrados.

La actividad normal se reanudará el martes.

(Reporte de Jorge Otaola y Hernán Nessi, editado por Eliana Raszewski)