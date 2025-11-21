Bancos de EE. UU. archivan un plan de rescate de US$20.000 millones para Argentina, según el WSJ

21 nov (Reuters) - El plan de rescate de US$20.000 millones para Argentina por parte de JP Morgan Chase, Bank of America y Citigroup se ha pospuesto, después de que los banqueros optaran por un paquete de préstamos a corto plazo más pequeño, según informó el jueves el Wall Street Journal, citando fuentes.

En octubre, el Tesoro de Estados Unidos llegó a un acuerdo de estabilización del tipo de cambio de US$20.000 millones con Argentina, que se combinaría con una línea de crédito bancaria por el mismo importe. El acuerdo se produjo pocos días antes de unas elecciones de mitad de mandato cruciales para el presidente de Argentina, el libertario Javier Milei.

Los banqueros afirman ahora que ya no se está estudiando seriamente la posibilidad de conceder la línea de crédito, informó el Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto. En su lugar, los prestamistas están planeando prestar a Argentina alrededor de US$5.000 millones a través de una facilidad de recompra a corto plazo o "repo", dijo.

Bank of America, Citi y JP Morgan no quisieron hacer comentarios.

El CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, dijo a Reuters este mes que un posible préstamo de los bancos a Argentina "podría no ser necesario", pero que el prestamista podría estar abierto a conceder al país una financiación especial.

El Ministerio de Economía argentino no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El Wall Street Journal dijo que los fondos se destinarían a un pago de deuda de aproximadamente US$4.000 millones que vence en enero, y agregó que las conversaciones aún estaban en etapas iniciales y podrían cambiar o fracasar.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, han sido firmes defensores de Milei.

Aunque el Gobierno de Milei ha logrado reducir la inflación de forma constante desde subidas interanuales de tres dígitos, las reservas son escasas y el Gobierno estaba gastando dólares rápidamente antes del respaldo estadounidense. (Información de Chris Thomas y Kylie Madry en Ciudad de México; información adicional de Nicolás Misculín en Buenos Aires y Saaed Azhar y Tatiana Bautzer en Nueva York; edición de Natalia Siniawski y Edmund Klamann; edición en español de Paula Villalba)