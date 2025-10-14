Bancos de EEUU reportan fuertes ganancias pese a la incertidumbre económica

NUEVA YORK (AP) — Wall Street tuvo uno de sus trimestres más rentables de la historia, a decir por los reportes de ganancias de cuatro de los bancos más grandes del país, ya que las instituciones financieras se beneficiaron de una oleada de acuerdos, altos precios de sus acciones y una economía global que sigue siendo resiliente a pesar de los aranceles y las convulsiones geopolíticas.

A pesar de las sólidas ganancias de JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo y Goldman Sachs, los ejecutivos bancarios expresaron diversos grados de cautela sobre los mercados y la economía, incluyendo preocupaciones de que los precios de algunos activos están inflados.

"Si bien ha habido algunos signos de debilitamiento, particularmente en el crecimiento del empleo, la economía de Estados Unidos en general se mantuvo resiliente", declaró Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase.

Sin embargo, añadió: "Continúa habiendo un grado elevado de incertidumbre derivado de condiciones geopolíticas complejas, aranceles e incertidumbre comercial, precios de activos elevados y el riesgo de una inflación persistente".

JPMorgan Chase informó que tuvo una ganancia de US$14.390 millones, o US$5,07 por acción, un aumento del 12% respecto al año anterior. Los otros grandes bancos tuvieron resultados igual de buenos, o mejores. Wells Fargo ganó US$5590 millones en el trimestre, un aumento del 9% respecto al año anterior. En Citigroup, el banco tuvo una ganancia del tercer trimestre de US$3750 millones, un aumento del 16%, y Goldman Sachs registró un aumento del 37% en las ganancias, obteniendo US$4100 millones.

La división de banca de consumo de JPMorgan tuvo un trimestre particularmente fuerte, impulsado en parte por su negocio de tarjetas de crédito. Los consumidores gastaron más, pidieron prestado más y estuvieron dispuestos a mantener un saldo en sus tarjetas por más tiempo, según la institución. El banco también actualizó su tarjeta Chase Sapphire Reserve este verano, lo que llevó a otras compañías a reformar sus planes para mantener a los clientes gastando en las tarjetas de tasasa altas.

Además del fuerte consumo, Wall Street está teniendo uno de sus mejores años en la realización de acuerdos. Las ofertas públicas iniciales han regresado, con varias grandes empresas saliendo a bolsa este año. Silicon Valley, en particular las empresas de inteligencia artificial, han recaudado decenas de miles de millones de dólares en efectivo para impulsar la construcción de centros de datos.

Y el capital privado también está teniendo buenos resultados, destacando la oferta de compra de US$55.000 millones por el gigante de los videojuegos Electronic Arts anunciada el mes pasado.

En Goldman Sachs, los ingresos por banca de inversión aumentaron un 42% a US$2660 millones, y los ingresos por comisiones y tarifas aumentaron un 27%, impulsados por la oleada de acuerdos de fusiones y adquisiciones en los cuales Goldman tuvo un papel de asesoramiento. Citigroup y JPMorgan también vieron aumentos significativos en los ingresos por banca de inversión y préstamos corporativos.

Pero a pesar del mercado de valores en alza y la realización de acuerdos, los ejecutivos parecían cautelosos sobre cuánto tiempo más puede durar la fiesta en Wall Street. Los precios de los activos de refugio seguro como el oro y la plata han alcanzado máximos históricos o máximos de varias décadas, y Estados Unidos y China siguen en una riesgosa guerra comercial que ha puesto en duda los suministros de bienes económicos básicos como el acero, la soja y las tierras raras.

“Obviamente, sigue habiendo mucha incertidumbre en torno a los aranceles, la inflación y lo que podría significar para el mercado laboral”, señaló Mark Mason, director financiero de Citigroup, en una llamada con periodistas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.