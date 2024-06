Bancos eeuu sufren mayores pérdidas, pero conservan amplios amortiguadores en chequeo anual de la fed

Por Pete Schroeder y Nupur Anand

WASHINGTON, 26 jun (Reuters) - Los mayores bancos de Estados Unidos tendrían suficiente capital para soportar graves turbulencias económicas y de mercado, según mostró el miércoles el ejercicio anual de "prueba de resistencia" de la Reserva Federal, pero las empresas se enfrentan a pérdidas hipotéticas más pronunciadas este año debido a carteras de mayor riesgo. Según el ejercicio, 31 grandes bancos podrían hacer frente a un repunte de la tasa de desempleo, a una fuerte volatilidad de los mercados y a caídas en los mercados hipotecarios residencial y comercial, y seguir manteniendo suficiente capital para continuar concediendo préstamos. En concreto, la Reserva Federal concluyó que los niveles de capital de alta calidad de los bancos descenderían al 9,9% en sus niveles más bajos, lo que supone más del doble del mínimo reglamentario. La relativamente buena salud despeja el camino para que los bancos anuncien planes de capital a los accionistas en los próximos días, incluidas recompras de acciones y dividendos. Según un alto funcionario de la Reserva Federal, los bancos podrán anunciar sus planes de capital tras el cierre del mercado el viernes. Sin embargo, la prueba reveló que los bancos sufrieron pérdidas más pronunciadas este año, y no porque la prueba fuera más dura. La versión 2024 de la prueba de resistencia fue muy similar a la del año pasado, y la Fed dijo que las mayores pérdidas se debieron a cómo las carteras de los bancos han cambiado en el último año. La Fed señaló el aumento de los saldos de las tarjetas de crédito y las tasas de morosidad, las carteras de crédito corporativo de mayor riesgo y los menores beneficios previstos pesarán sobre los bancos este año.

"No son los cambios en el escenario los que impulsan los resultados. Más bien, los tres factores principales que impulsaron los resultados de este año estaban asociados a cambios en los balances de los bancos", dijo el vicepresidente de Supervisión de la Fed, Michael Barr, en un comunicado.

Los bancos que se sometieron a la prueba sufrirían pérdidas combinadas de 685.000 millones de dólares en un hipotético escenario grave. En promedio, los bancos vieron caer sus ratios de capital en 2,8 puntos porcentuales, la caída más pronunciada desde 2018. De los bancos testeados, Charles Schwab Corp reportó los niveles de capital más altos bajo la prueba, registrando un ratio de capital del 25,2% en ese escenario severo. Bank of New York Mellon Corp, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Northern Trust y State Street informaron ratios de capital de dos dígitos después de la prueba, al igual que las operaciones estadounidenses de Deutsche Bank y UBS. Los mayores bancos mundiales registraron ratios de capital muy por encima de los mínimos, siendo JPMorgan el que registró el más alto, con un 12,5%, y Wells Fargo el más bajo, con un 8,1%. Bank of America registró una ratio de capital del 9,1% y Citigroup del 9,7%. Aunque se esperaba que los bancos obtuvieran buenos resultados en el examen de este año, al igual que en años anteriores, los resultados anuales son significativos para cada empresa, ya que su rendimiento determina la cantidad de capital que deben mantener frente a posibles pérdidas. El exceso de fondos por encima de esos niveles de capital puede devolverse a los accionistas. (Reportaje de Pete Schroeder; Editado en español por Héctor Espinoza)

