Bancos están en conversaciones con Tesoro de EEUU para prestar US$20.000 millones a la Argentina: Semafor

16 oct (Reuters) - Bancos, entre ellos JPMorgan, Banco de América, Goldman Sachs y Citigroup están en conversaciones con el Tesoro de Estados Unidos para proporcionar hasta US$20.000 millones en préstamos a Argentina, informó Semafor el jueves, citando a personas familiarizadas con el asunto.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el miércoles que el departamento estaba trabajando con bancos y fondos de inversión para crear una facilidad de US$20.000 millones para invertir en la deuda soberana del país sudamericano. Bessent dijo que la facilidad se sumaría a una nueva línea de swap de divisas por US$20.000 millones estadounidenses para Argentina, lo que aportaría un total de US$40.000 millones en apoyo a la tercera economía más grande de América Latina.

Los bancos están discutiendo un préstamo de emergencia respaldado por activos argentinos, dijo Semafor, y agregó que las conversaciones están en curso y que aún se están resolviendo garantías específicas.

BofA, Goldman Sachs y Citigroup declinaron hacer comentarios, mientras que JPMorgan no respondió inmediatamente cuando fue contactado por Reuters.

El presidente Donald Trump dijo el martes que Estados Unidos no "perderá el tiempo" con Argentina si el partido del presidente Javier Milei pierde en las elecciones parlamentarias del 26 de octubre.

Pero Bessent aclaró que Estados Unidos continuará apoyando financieramente a Argentina mientras el gobierno de Milei siga adelante con "buenas políticas", independientemente del resultado de las elecciones. (Reporte de Juby Babu en Ciudad de México; Editado en español por Nicolás Misculin)