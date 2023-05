bancos regionales de eeuu repuntan tras liquidación por las preocupaciones del sector

(Actualiza cotización; agrega detalles, citas y contexto; añade autores)

Por Manya Saini y Chibuike Oguh

5 mayo (Reuters) - Las acciones de los bancos regionales estadounidenses repuntaban el viernes, después de que la quiebra del First Republic Bank y las dificultades del PacWest Bancorp exacerbaran la preocupación de los inversores por las entidades medianas, provocando una fuerte liquidación.

PacWest Bancorp, que está explorando opciones estratégicas, incluida una posible venta o ampliación de capital, se disparaba un 54%, mientras que Western Alliance y Zion Bancorp ganaban un 31% y un 15%, respectivamente.

Comerica Inc subía un 12%, Keycorp un 7%, First Horizon Corp un 4% y Truist Financial Corp un 6%. El índice KBW de banca regional, que se ha desplomado cerca de un 31% este año, mejoraba un 3,8%.

"Se trata más bien de un repunte de alivio justo después de la dramática liquidación", afirmó Sandy Villere, de Villere & Co en Nueva Orleans. "La gente anticipa que durante el fin de semana se puede ver algo con PacWest o uno de estos bancos que realmente ha estado con problemas".

Hasta 16 bancos medianos han perdido más de 57.000 millones de dólares de capitalización bursátil desde el pasado viernes, debido a los renovados temores sobre la estabilidad del sector, según los cálculos de Reuters.

Los vendedores en corto cosecharon el jueves un total de 430,47 millones de dólares en beneficios en papel apostando contra PacWest, Western Alliance, Zion y First Horizon, según datos de la firma de análisis Ortex.

Ejecutivos de Wall Street y analistas han instado a los reguladores a proporcionar una mayor protección a los depósitos bancarios y a considerar otras medidas de respaldo, argumentando que sólo una intervención enérgica podría detener la crisis bancaria, ya que First Republic Bank se convirtió en el tercer gran prestamista en quebrar desde marzo.

(Reporte de Manya Saini y Manas Mishra en Bengaluru y Chibuike Oguh en Nueva York; reporte adicional de Amruta Khandekar; editado en español por Carlos Serrano)

