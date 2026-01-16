Bancos venezolanos recibirán 300 millones de dólares para vender en mercado cambiario: fuentes

16 ene (Reuters) -

Un grupo de bancos venezolanos fue notificado esta semana por el Gobierno de que les asignarán US$ 300 millones de ingresos petroleros que se depositaron en una cuenta en Qatar para su posterior venta a empresas locales para pagar insumos, dijeron dos fuentes financieras y un analista.

La inyección de divisas se produce tras semanas de escasez de dólares debido a la incautación de buques petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos, lo que afectó la principal fuente de ingresos del país.

Estados Unidos venezolano por US$ 500 millones, lo que forma parte del acuerdo de US$ 2.000 millones alcanzado a principios de mes tras la

destitución del presidente Nicolás Maduro y la juramentación de la líder encargada Delcy Rodríguez.

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha afirmado que Venezuela venderá entre 30 y 50 millones de barriles. Una fuente de la industria familiarizada con el plan afirmó que la cuenta principal de las transacciones se encontraba en Qatar.

Parte de los ingresos petroleros se destinarán a dos fondos, uno de protección social y otro de infraestructura, dijo Rodríguez el jueves al presentar ante la legislatura del país una propuesta de reforma a la ley de hidrocarburos, destinada a impulsar las inversiones petroleras.

Las autoridades le indicaron el jueves a cuatro instituciones financieras locales, que cuentan con bancos corresponsales, que en los próximos días recibirán unos US$ 300 millones, US$ 75 millones cada una, de ingresos petroleros. Las divisas se venderán a empresas locales de sectores prioritarios, bajo los lineamientos del Banco Central, dijeron dos de las fuentes.

Unos “US$ 500 millones ya fueron depositados en el fideicomiso de Qatar. De ese monto, US$ 300 millones serán vendidos a cuatro bancos privados grandes (…) Las operaciones no se harán vía el Banco Central, porque la institución por ahora sigue sancionada”, escribió en su cuenta en X el economista y director de Ecoanálitica, Alejandro Grisanti.

Las autoridades en el segundo semestre de 2025 comenzaron a permitir el uso de criptomonedas vinculadas al dólar, como el Tether, en el mercado cambiario, luego que Washington emitió una licencia restringida a Chevron que le permite exportar crudo a Estados Unidos, pero le impide pagos al Gobierno venezolano.

Frente a la menor disponibilidad de divisas, la moneda local, el bolívar, se depreció 83% en 2025, lo que ha acelerado los precios. (Redacción de Reuters, editado por Javier Leira)