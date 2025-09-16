Bancos y aseguradoras arrastran a la baja las bolsas europeas ante la decisión de la Fed

16 sep (Reuters) -

Las bolsas europeas retrocedían el martes, arrastradas por la caída de los bancos y los valores del sector asegurador, sensibles a los tipos de interés, mientras los inversores se mostraban cautos ante la esperada decisión de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense del miércoles. El índice paneuropeo STOXX 600 bajaba un 0,15%, hasta los 555,79 puntos, a las 0706 GMT, liderado por los descensos de los bancos y los valores del sector asegurador, que caían alrededor de un 1% cada uno.

La Reserva Federal iniciará hoy su reunión de política monetaria de dos días más

y los mercados prevén un recorte de los tipos de interés de 25 puntos básicos el miércoles, lo que podría suponer su primer veredicto acomodaticio

del año tras los recientes datos que sugieren un debilitamiento del mercado laboral estadounidense. Entre los valores individuales, Schindler cayó un 1,7% después de que un inversor vendiera acciones del fabricante de ascensores a través de un proceso acelerado de prospección de mercado con un descuento del 8,4% respecto al valor de cierre de la sesión anterior.

L'Oreal

perdía un 2%, después de que Jefferies rebajara anteriormente la calificación de las acciones del gigante francés de la cosmética a "insuficiente" desde "mantener". Ferrari, por su parte, ganaba un 2,6%, después de que Berenberg iniciara la cobertura del fabricante de automóviles deportivos de lujo con una calificación de "comprar", destacando su fuerte herencia de marca, su sólido poder de fijación de precios y su duradera rentabilidad del capital. (Información de Tristan Veyet en Gdansk, Johann M Cherian en Bengaluru, edición de Rashmi Aich; edición en español de Paula Villalba)