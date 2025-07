Banda de rock británica Oasis inicia su gira de regreso en Cardiff

Por Paul Sandle y Sarah Mills

CARDIFF, 4 jul (Reuters) - Oasis, la banda de rock británica más importante de la década de los 90, inicia el viernes en Cardiff su gira de reunión, en la que los hermanos Gallagher, enemistados durante años, volverán a subirse a un escenario por primera vez en casi 16 años.

La banda, cuyos éxitos "Live forever" y "Wonderwall" ayudaron a definir el "britpop", anunció los conciertos hace casi un año, desatando un frenesí por las entradas.

Noel Gallagher, de 58 años, guitarrista y compositor principal, declaró a la radio talkSPORT la semana pasada que la banda está "sonando enorme" en los ensayos. "Es el momento, no hay vuelta atrás", afirmó.

El grupo, cuyo álbum de debut "Definitely maybe" se publicó hace 31 años, se separó en 2009 cuando Noel dijo que ya no podía trabajar más con su hermano menor Liam. Las desavenencias continuaron, pero los fans seguían esperando que la banda volviera a reunirse.

"Lo que hace especial la reunión de Oasis es lo que hace especial cualquier reunión: tiene que ser algo que la gente realmente quiera y algo que la gente pensara que nunca vería. Y Oasis cumple ambos requisitos", declaró a Reuters el periodista musical Mark Sutherland.

Los aficionados empezaron a congregarse temprano en el estadio Principality, con capacidad para 74.500 personas, donde se vendían camisetas oficiales de fútbol Adidas-Oasis por 85 libras esterlinas (US$116).

Los Gallagher estarán acompañados en su regreso por el miembro original Paul "Bonehead" Arthurs, así como Gem Archer, Andy Bell y Joey Waronker.

Tras dos conciertos en Cardiff, la gira Oasis Live'25 continuará en Manchester, ciudad natal de los Gallagher. Luego seguirá por Reino Unido e Irlanda, seguido de actuaciones en Norteamérica, Sudamérica, Asia y Australia.

(US$1 = 0,7330 libras)

(Editado en español por Carlos Serrano)