Banderas y gritos por Palestina vuelven a marcar la salida de la etapa de la Vuelta

CABEZÓN DE LA SAL, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

La salida de la decimotercera etapa de La Vuelta Ciclista ha vuelto a estar protagonizada este viernes por los manifestantes en defensa de Palestina que exigen la expulsión del equipo israelí de la competición, esta vez en el municipio cántabro de Cabezón de la Sal, donde han hecho una cacerolada y han ondeado banderas y carteles con consignas e imágenes de población afectada por el conflicto.

Tras estar presentes el jueves en la salida de la etapa en Laredo y la llegada en Los Corrales de Buelna, las protestas se han desplazado a Cabezón de la Sal, desde donde cerca de las 12.00 horas ha partido el recorrido que se dirige ya a la comunidad vecina de Asturias, con meta en L'Angliru.

Los manifestantes se han dado cita junto al Ayuntamiento del municipio a las diez de la mañana para organizarse y partir hacia la zona de salida, donde en torno a una hora después ha comenzado el ruido de cacerolas, tambores y silbatos, junto a gritos contra Israel y contra la organización de La Vuelta.

"Israel asesina, La Vuelta patrocina", "Boicot a Israel", "No es una guerra, es un genocidio" han sido algunas de las proclamas más repetidas, unidas a carteles con lemas como "Stop genocidio en Gaza" o "Desde el río hasta el mar Palestina libre será".

Además, al igual que ocurrió este jueves, los participantes se han quejado de que han encontrado tapadas algunas de sus pintadas a favor del pueblo palestino.