Bangladés advierte sobre auge de la desinformación antes de próximas elecciones

El líder interino de Bangladesh, Muhammad Yunus, advirtió el martes sobre una "avalancha" de desinformación que podría afectar las elecciones del próximo mes, las primeras desde que un levantamiento en 2024 derrocó al gobierno.

Yunus, de 85 años y laureado con el Premio Nobel de la Paz en 2006, dijo que había pedido al equipo de derechos humanos de la ONU que "contrarreste el auge de la desinformación" en las elecciones del 12 de febrero, según un comunicado de su oficina.

"Ha habido una avalancha de desinformación en torno a las elecciones", dijo Yunus al jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, en una llamada telefónica, según el comunicado.

Esa desinformación "proviene tanto de medios extranjeros como de fuentes locales".

Bangladesh se encuentra sumergido en una grave agitación política desde que una revuelta liderada por estudiantes derrocó a la primera ministra Sheikh Hasina en 2024, poniendo fin a su gobierno de 15 años.

"Han inundado las redes sociales con noticias falsas, rumores y especulaciones", lamentó Yunus. "Nos preocupa el impacto que esto pueda tener en las elecciones", dijo.

Turk, según el comunicado de prensa, ofreció el apoyo de la ONU. Los observadores electorales de la Unión Europea afirman que la votación en la nación de mayoría musulmana de 170 millones de personas será "el mayor proceso democrático de 2026".

Yunus, quien regresó del exilio en agosto de 2024 a instancias de los manifestantes para dirigir un gobierno provisional como "asesor principal", dimitirá después de los comicios.

Así, dijo que heredó un sistema político "completamente roto" y promovió una carta de reformas que considera vital para evitar el retorno al autoritarismo.

El mismo día de las elecciones se celebrará un referéndum sobre los cambios propuestos.