Bangladés celebra primera elección tras mortal alzamiento

Bangladés comenzó a votar el jueves para elegir a un nuevo Parlamento y dejar atrás los 15 años de férreo dominio de la ex primera ministra Sheikh Hasina, derrocada en 2024 por un levantamiento popular encabezado por jóvenes.

Desde la apertura de las urnas a las 07H30 (01H30 GMT) se observaron largas filas de votantes en los centros electorales de la capital Daca.

Más de 300.000 soldados y policías fueron movilizados en todo el país de 170 millones de habitantes. Expertos de la ONU advirtieron por una "creciente intolerancia, amenazas y ataques", y un "tsunami de desinformación", sobre todo dirigida a los votantes jóvenes.

La estudiante Shithi Goswami, de 21 años, destacó que "este es mi primer voto y espero que, después de todo lo que vivimos en los últimos años, ya sea el tiempo para algo positivo".

Uno de los favoritos para convertirse en primer ministro, Tarique Rahman, de 60 años, confía en que su Partido Nacionalista de Bangladés (PNB) retome el poder, pero enfrenta una reñida disputa con el mayor partido islamista del país, Jamaat‑e‑Islami.

El líder de Jamaat, Shafiqur Rahman, de 67 años, advirtió sobre las denuncias de un posible fraude y afirmó que su partido hará "todo lo que sea necesario" para asegurar unas elecciones justas.

Las encuestas de opinión varían fuertemente, aunque en su mayoría señalan al PNB como favorito para ganar la votación.

El gobernante interino, Muhammad Yunus, quien renunciará al cargo tras las elecciones, destacó en un mensaje a la nación la importancia de la votación.

"Determinará la dirección futura del país, el carácter de su democracia, su durabilidad y la suerte de las próximas generaciones", declaró.

Yunus, de 85 años y premio nobel de la paz, gobierna el país del sur de Asia desde el fin del gobierno de 15 años de Hasina, en agosto de 2024.

Hasina, de 78 años, fue sentenciada a muerte en ausencia por crímenes contra la humanidad por la mortal represión contra las manifestaciones en sus últimos meses en el poder y permanece oculta en India.