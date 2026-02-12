Bangladés vota en unas elecciones históricas tras el levantamiento de la generación Z

Por Tora Agarwala, Krishna N. Das y Ruma Paul

Daca, 12 feb (Reuters) -

Los bangladesíes hacían fila fuera de las urnas el jueves, cuando comenzó la votación en unas elecciones cruciales para el país del sur de Asia, tras la destitución en 2024 de la primera ministra Sheikh Hasina, en un levantamiento impulsado por la generación Z.

Los analistas afirman que un resultado decisivo es crucial para la estabilidad del Gobierno en este país de 175 millones de habitantes, ya que las mortíferas protestas contra Hasina provocaron meses de disturbios y perturbaron industrias clave, como el enorme sector textil, el segundo mayor exportador del mundo.

Se trata de las primeras elecciones del mundo tras un levantamiento liderado por menores de 30 años, o la generación Z, a las que le siguen las de Nepal el mes que viene.

La contienda enfrenta a dos coaliciones lideradas por antiguos aliados, el Partido Nacionalista de Bangladés (BNP, por sus siglas en inglés) y el islamista Jamaat-e-Islami, con las encuestas de opinión dando ventaja al BNP.

En Daca, la capital, la gente hizo cola fuera de las urnas antes de que se abrieran las votaciones a las 7:30 a. m. hora local (0130 GMT), entre ellos participantes entusiastas como Mohamed Jobair Hossain, de 39 años, que dijo que la última vez que votó fue en 2008.

"Estoy emocionado porque votamos libremente después de 17 años", dijo Hossain mientras esperaba en la fila. "Nuestros votos importarán y tendrán significado".

La Liga Awami de Hasina está prohibida y ella permanece en un exilio autoimpuesto en India, su país aliado desde hace mucho tiempo, lo que abre la puerta a China para ampliar su influencia en Bangladés, en un momento en que las relaciones de Daca con Nueva Delhi se deterioran.

Las elecciones se celebraron durante el mandato de Hasina, pero se vieron empañadas por los boicots y la intimidación de la oposición, según los críticos. En esta ocasión, más de 2.000 candidatos, entre los que se encuentran muchos independientes, compiten por 300 escaños en la Jatiya Sangsad, o Cámara de la Nación. La votación en una circunscripción se ha pospuesto debido a la muerte de un candidato. Al menos 50 partidos se presentan a las elecciones, lo que supone un récord nacional.

"Estas elecciones no son solo otra votación rutinaria", dijo esta semana el premio Nobel Muhammad Yunus, jefe del Gobierno provisional instaurado tras la destitución de Hasina.

"El despertar público que hemos presenciado contra la ira, la desigualdad, las privaciones y la injusticia que existen desde hace mucho tiempo encuentra su expresión constitucional en estas elecciones", añadió.

Paralelamente, se celebrará un referéndum sobre una serie de reformas constitucionales, entre las que se incluyen el establecimiento de un gobierno provisional neutral para los periodos electorales, la reestructuración del Parlamento en una legislatura bicameral, el aumento de la representación femenina, el refuerzo de la independencia judicial y la imposición de un límite de dos mandatos para el primer ministro. (Información de Krishna N. Das, Tora Agarwala y Ruma Paul; información adicional de Zia Chowdhury, redacción de Shilpa Jamkhandikar; edición de Thomas Derpinghaus y Raju Gopalakrishnan; edición en español de Paula Villalba)