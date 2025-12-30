Bangladesh: Adiós a Khaleda Zia, Bangladesh llora a su "Begum"

En cualquier caso, un título atribuido a figuras femeninas reconocidas por su alta posición social y prestigio. Ese es el significado de la palabra "Begum", un apelativo utilizado en Bangladesh para referirse a Khaleda Zia, figura histórica de la política nacional y primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra del país, homenajeada por sus supporters y rivales el día de su fallecimiento a los 80 años.

La noticia, oficializada por su Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), conmovió a un pueblo que se prepara para las elecciones parlamentarias programadas para el próximo 12 de febrero, en un clima de fuerte polarización.

Líder del gobierno entre 1991 y 1996 (período en el que Bangladesh pasó de un modelo presidencial a uno parlamentario) y luego entre 2001 y 2006, Khaleda Zia falleció en la capital, Daca, tras meses de salud precaria.

La ex primera ministra sufría de diversos problemas médicos que afectaban sus pulmones, corazón y ojos, y desde el pasado 23 de noviembre estaba hospitalizada.

Ya acostumbrada a varios períodos en prisión o bajo arresto domiciliario -la última vez tras una condena por corrupción en 2018-, la "Begum" bangladesí se había mostrado decidida a mantener un papel protagónico incluso recientemente; su intención declarada era liderar la campaña del BNP para las inminentes elecciones, donde este partido de oposición es considerado el claro favorito, y aspiraba a un escaño en el Parlamento.

El día de su muerte, en su país, Khaleda Zia fue ampliamente celebrada por sus seguidores.

"Era la líder de la nación, la madre de la Democracia", afirmó el BNP.

Sin embargo, muestras de reconocimiento y respeto también llegaron de sus rivales.

"Como primera mujer primera ministra de Bangladesh y por su papel en la lucha por establecer la democracia, su contribución a la nación fue significativa", sostuvo su histórica rival, Sheikh Hasina, quien se vio obligada al exilio en India en 2024 tras 15 años de gobierno interrumpidos por una gran revuelta popular, en medio de acusaciones de autoritarismo.

El jefe del actual gobierno de transición en Bangladesh, el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus, alabó su "liderazgo inquebrantable" y anunció que los funerales se llevarán a cabo este miércoles.

Mensajes de condolencias también llegaron de líderes internacionales, como el primer ministro indio Narendra Modi, mientras que un recuerdo especial fue el del hijo de la "Begum", Tarique Rahman, quien acaba de regresar a Bangladesh tras 17 años de exilio autoimpuesto en el Reino Unido y es considerado un probable favorito para la encomienda de primer ministro: "En casa, ella era nuestra guardiana más fiel, una madre cuyo amor infinito nos dio fuerza en los momentos más oscuros". (ANSA).