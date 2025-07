Bangladesh: Ascienden a 31 los muertos por el choque de un avión del Ejército de Bangladesh en un colegio de Daca

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - Las Fuerzas Armadas de Bangladesh han confirmado este martes la muerte de 31 personas como consecuencia de la colisión de un avión del Ejército contra un centro escolar ubicado en el barrio de Uttara, en Daca, la capital. Asimismo, han confirmado también que son 165 los heridos. La mayoría de las víctimas son adolescentes que se encontraban dentro de las instalaciones del Colegio Milestone cuando un avión F-7BGI de la Fuerza Aérea se estrelló contra la puerta de un edifico de dos plantas mientras realizaba un vuelo de entrenamiento. Este martes las banderas ondean a media asta en señal de duelo. Las autoridades han prometido llevar a cabo una investigación sobre lo ocurrido, mientras arrecian las críticas por permitir que se practiquen este tipo de vuelos de entrenamiento sobre grandes ciudades densamente pobladas como la capital del país. En los últimos años se han registrado en todo el país otras muchas tragedias que involucran misiones de entrenamiento de la Fuerzas Aérea, pero ha sido la de este lunes la que, sin duda, ha sido más mortífera. La última cifra de fallecidos es susceptible de empeorar en las próximas horas y días debido a la gravedad de las heridas que han sufrido otras 165 personas, la mayoría por importantes quemaduras. En ese sentido, han vuelto a aflorar las demandas para reubicar la base aérea militar de Kurmitola, cercana al aeropuerto de Daca de donde salió la aeronave siniestrada debido a las dificultades que entraña para las aerolíneas comerciales, cuenta el diario local 'The Daily Star'. EJÉRCITO DESCARTA QUE LOS AVIONES ESTÉN VIEJOS Sin embargo, el jefe de la Fuerza Aérea, el mariscal del aire Hasán Mahmud Jan, ha defendido la ubicación de la base de Kurmitola y ha afirmado que accidentes como el del lunes "son muy difíciles de controlar". "Cuando volé por primera vez desde esta base en 1985, no había nada por aquí. Uttara era solo tierra vacía", ha justificado el alto mando militar, quien ha asegurado que se trata de la principal base aérea de las Fuerzas Armadas desde la que se opera hacia "las zonas más vulnerables de Bangladesh". "Es fundamental contar con una base aérea sólida aquí", ha insistido, alegando que las principales autoridades y sedes del Estado se encuentran en esa zona. "Nuestras estructuras están aquí, el Parlamento está aquí", ha recordado, al mismo tiempo que ha negado que los aviones de combate estén en mal estado. "Estas cosas pueden pasar (...) pueden ocurrir problemas técnicos (...) Sólo una investigación podrá confirmarlo", ha dicho Jan, a la vez que ha pedido a la población que no se deje llevar por lo primero que lee en Internet. "Mucha gente no entiende de aviación. Por eso se propaga la desinformación", ha alertado. Por el momento se conoce que la aeronave sufrió un fallo técnico, según los primeros informes, que apuntan a que el piloto, uno de los fallecidos, intentó llevar el aparato hasta un espacio con menos densidad de población. Se estrelló media hora después de despegar a las 1.06 horas (hora local). A LAS PUERTAS DEL CENTRO A lo largo de este martes, varios representantes del Gobierno --en funciones desde la caída de Seij Hasina tras las mortales protestas entre junio y agosto de 2024 por las que ha sido acusada de crímenes de lesa humanidad-- se han reunido en las instalaciones del centro en medio de fuertes medidas de seguridad. Varias decenas de personas se han congregado a las puertas del centro para protestar contra la gestión de un Gobierno, al que han llegado a acusar de haber maquillado las cifras de muertos, extremo que han rechazado. Por su parte, desde la oficina del primer ministro en funciones, el Nobel de la Paz Mohamed Yunus, han informado de que habilitarán un espacio en el principal cementerio del barrio de Uttara para dar sepultura a las víctimas mortales y que estará protegido posteriormente para preservar su memoria. A las muestras de solidaridad se han sumado también autoridades internacionales, como el primer ministro indio, Narendra Modi. El país vecino ha ofrecido este martes de manera oficial su ayuda médica para atender a las víctimas.