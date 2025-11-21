Bangladesh.- Aumentan a 10 los muertos por el terremoto registrado cerca de la capital de Bangladesh

MADRID, 21 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El balance de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 5,7 en la escala Richter registrado este viernes cerca de la capital de Bangladesh, Daca, ha aumentado a diez, incluidos tres niños, mientras que hay cientos de heridos.

El seísmo se registró sobre las 10.38 horas (hora local) y se ha sentido "en varias partes del país", incluida Daca. El primer ministro interino, Muhamud Yunus, ha expresado su "profunda conmoción y tristeza", mientras que la ONU ha dicho que "sigue de cerca" el impacto del terremoto.

Las autoridades han especificado que tres personas, entre ellas un niño de doce años, han muerto en Daca a causa de la caída de la barandilla de una terraza en un edificio de siete plantas. Además, una bebé de diez meses ha fallecido a causa del derrumbe de una pared en Narayanganj, y un guardia de seguridad de Mugda también ha muerto por la misma razón.

Fuera de la capital, en Narsingdi han fallecido otras cinco personas --incluido un niño de ocho años-- y un centenar más han resultado heridas, según informaciones recogidas por el diario bangladesí 'The Daily Star'.