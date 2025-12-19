Bangladesh.- Bangladesh pide evitar "toda forma de violencia" tras la muerte de un influyente activista por un disparo

MADRID, 19 Dic. 2025 (Europa Press) - El primer ministro interino de Bangladesh, Muhammad Yunus, ha pedido este viernes a los ciudadanos evitar "toda forma de violencia" a medida que avanzan las protestas por la muerte del influyente político y activista Sharif Osman Hadi tras recibir un disparo en un ataque perpetrado por seguidores de la ex primera ministra Sheij Hasina en Singapur. "Condenamos contundentemente cualquier acto de intimidación, violencia o destrucción de propiedades. Este es un momento de vital importancia para la historia de la nación, que está inmersa en una transición democrática histórica", ha aseverado el mandatario, que anunció recientemente que las elecciones se celebrarán el próximo mes de enero para poner fin a este proceso político. En este sentido, ha instado a "evitar los ataques entre grupos" y ha afirmado que el país "no puede permitirse un descarrilamiento de este tipo por parte de quienes buscan el caos y rechazan la paz". "Las próximas elecciones no son meramente un ejercicio político. Son un acto solemne de compromiso nacional. Esta promesa es inseparable del sueño que tenía Osman Hadi. Honrar su sacrificio y memoria requiere responsabilidad, contención y compromiso con el rechazo al odio", ha apuntado en relación con las actividades desempeñadas por el político, que fue uno de los líderes de las fuertes protestas estudiantiles que tuvieron lugar en verano de 2024 y se saldaron con la caída del Gobierno de Hasina. Asimismo, se ha dirigido a los periodistas de diarios como 'The Daily Star', 'Prothom Alo' y 'New Age': "estamos con vosotros". "Sentimos mucho el terror y la violencia a la que habéis hecho frente. El país ha sido testigo de vuestro coraje y tolerancia frente al terror. Los ataques a los periodistas son ataques contra la propia verdad en sí misma. Prometemos justicia", ha aseverado. De esta forma se ha referido a los ataques perpetrados durante las protestas que están teniendo lugar en Daca, la capital del país, contra varias redacciones de medios de comunicación. "En estos momentos tan críticos, pedimos a cada ciudadano honrar a Osman Hadi rechazando todo acto de violencia, incitación y odio", ha zanjado.