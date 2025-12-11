Bangladesh celebrará elecciones nacionales en febrero, las primeras desde alzamiento popular de 2024

DACA, Bangladesh (AP) — Las próximas elecciones nacionales de Bangladesh se llevarán a cabo el 12 de febrero, 18 meses después de que la primera ministra Sheikh Hasina fuera derrocada mediante un levantamiento masivo tras semanas de violencia que dejaron cientos de muertos y miles de heridos, informó el director de la comisión electoral el jueves.

A. M. M. Nasir Uddin confirmó la fecha en un discurso televisado a la nación.

Dijo que también se llevará a cabo un referéndum nacional el mismo día de la votación para elegir a 300 legisladores.

Las últimas elecciones del país se celebraron en enero de 2024, cuando Hasina regresó al poder por cuarta vez consecutiva. Las elecciones fueron boicoteadas por sus principales rivales, quienes acusaron a su administración de manipular el resultado.

En julio y agosto de 2024, estallaron enormes protestas que llevaron a la destitución de Hasina. Ella huyó a India, donde permanece en exilio.

Un gobierno interino encabezado por el Nobel de la Paz Muhammad Yunus ha estado dirigiendo el país desde el 8 de agosto de 2024. La administración liderada por Yunus ha prohibido todas las actividades del partido Liga Awami de Hasina, lo que significa que el antiguo partido gobernante no podrá participar en la contienda.

Las nuevas elecciones serán las 13ras desde que el país obtuvo su independencia de Pakistán a través de una sangrienta guerra en 1971.

El partido de Hasina exigió que se levante la prohibición, y su hijo, en una entrevista con The Associated Press, había dicho anteriormente que Bangladesh podría estabilizarse si se lleva a cabo una elección inclusiva. Bangladesh está en una encrucijada al tiempo que lucha por regresar a la democracia en medio de acusaciones de violaciones de derechos humanos y políticos durante el gobierno de Yunus.

Los partidos políticos han estado exigiendo que el gobierno interino celebre un referéndum sobre las reformas políticas contenidas en la "Carta Nacional de Julio", nombrada así por el levantamiento que comenzó en julio de 2024.

La carta actualmente no es vinculante, y los partidos señalan que se necesita un referéndum para hacerla legalmente vinculante y parte de la Constitución. Sólo el Parlamento puede enmendar la Constitución en Bangladesh, una democracia parlamentaria de 170 millones de habitantes.

El director de la comisión electoral dijo que el referéndum se llevará a cabo junto con la próxima votación.

