Bangladesh.- Graves disturbios en Bangladesh tras la condena a muerte de la ex primera ministra Hasina

MADRID, 17 Nov. 2025 (Europa Press) -

La condena a muerte este lunes de la ex primera ministra de Sheij Hasina por la muerte de 1.400 personas durante las manifestaciones antigubernamentales entre julio y agosto de 2024 ha provocado una oleada de protestas, la mayoría en apoyo a la sentencia y para pedir su ejecución, que por el momento se han saldado con medio centenar de heridos, incluidos agentes.

El hogar del padre de Hasina, el político Seij Muyibur Rahman, en la capital, Daca, ha sido uno de los puntos más conflictivos, ya que hasta este lugar se ha desplazado una multitud que pretendía realizar una demolición simbólica del edificio, informa el diario 'Dhaka Tribune'.

Los manifestantes se presentaron en Dhanmondi, 32 con dos buldóceres y altavoces en los que proclamaban su intención de derribar las partes de la casa de Rahman aún en pie, ya que fue incendiada tras la huida del país de Hasina.

Las fuerzas de seguridad habían acordonado la zona, pero cuando los manifestantes intentaron superar las barricadas se produjeron cargas policiales con porras y lanzamiento de granadas de sonido para dispersarlos. También había militares presentes.

En otros puntos de la capital y otras ciudades se han producido incendios intencionados y detonaciones. Unos 50 vehículos han sido incendiados, principalmente autobuses.

En Gpalganj los manifestantes han cortado la autopista Daca-Julna y han incendiado neumáticos antes de huir tras la llegada de la Policía. En Moulvibazar han sido derribados varios árboles para cortar la carretera Rajnagar-Fenchuganj-Sylhet.

"NADIE ESTÁ POR ENCIMA DE LA LEY"

Mientras, el primer ministro interino de Bangladesh, Muhammad Yunus, ha destacado que la sentencia demuestra que "nadie está por encima de la ley" y ha reconocido que para las víctimas es "insuficiente".

"La condena reafirma un principio fundamental: nadie está por encima de la ley, independientemente del poder que tenga", ha afirmado Yunus en un comunicado publicado en redes sociales.

"Este veredicto hace justicia de forma vital, aunque insuficiente, a los miles de afectados del levantamiento de julio y agosto de 2024 y las familias de quienes aún soportan la pérdida (...). Reconoce su sufrimiento y confirma que nuestro sistema judicial se basa en la rendición de cuentas", ha añadido.

Yunus ha señalado a Hasina por "dar la orden de usar fuerza letal contra jóvenes y niños cuya única arma era su voz va en contra de nuestra ley y contra el vínculo más básico entre gobierno y ciudadanos" y ha planteado la necesidad de "reconstruir los cimientos democráticos destruidos por años de opresión".

El dirigente ha apelado a la "valentía y humildad" de Bangladesh para superar los retos que surjan. "Seguiremos adelante con respeto al estado de derecho, los derechos humanos y el potencial de cada persona", ha remachado.

Hasina ha sido declarada culpable de la muerte de seis manifestantes desarmados en Daca a manos de la Policía, en agosto del año pasado durante las protestas, así como de ordenar a los agentes utilizar fuerza letal contra los manifestantes.