Bangladesh: Incendio arrasa un mercado de ropa en la capital

DACA,Bangladesh (AP) — Un incendio de grandes proporciones arrasó el martes por la mañana un popular mercado de ropa barata en Daca, la capital de Bangladesh.

El fuego en el mercado de Bangabazar comenzó a las 06:10 de la mañana, pero no se reportaron daños personales de inmediato, dijo Rafi Al Faruk a The Associated Press por teléfono. Bomberos de 47 unidades trabajaban para sofocar las llamas, agregó.

“Por el momento no tenemos reportes de víctimas", apuntó.

Anwarul Islam, otro funcionario del departamento de bomberos, indicó que todavía se desconoce cómo comenzó el fuego.

Los incendios en zonas comerciales son habituales en Bangladesh por la laxitud de la vigilancia y la falta de medidas contra incendios. Pero la industria textil del país, que ha sufrido devastadores fuegos en el pasado, ha mejorado considerablemente en la última década.

AP