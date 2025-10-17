Bangladesh: La Fiscalía de Bangladesh pide pena de muerte para la ex primera ministra Hasina, exiliada en India

MADRID, 17 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Fiscalía de Bangladesh ha solicitado este jueves la pena de muerte para la ex primera ministra Sheij Hasina, en el proceso abierto en su contra por crímenes contra la humanidad al ordenar la represión de las masivas protestas contra su Gobierno en agosto de 2024.

"Exigimos la pena máxima. La pena de muerte es la norma para los asesinatos simples. En cuanto a 1400 asesinatos, merecen 1400 condenas a muerte", ha declarado el fiscal Tajul Islam sobre un castigo solicitado asimismo para el exministro del Interior Asaduzzaman Khan Kamal.

La solicitud, recurrida por la defensa de los acusados, ha sido presentada durante una audiencia ante el Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladesh en un caso que también atañe al exinspector general de Policía Choudri Abdulá al Mamun, recoge 'Dhaka Tribune'.

Un tribunal de Bangladesh condenó a principios de julio a Hasina a seis meses de cárcel por desacato tras ser imputada un mes antes por crímenes contra la humanidad al ordenar la represión de las protestas, convocadas contra un polémico sistema de cuotas que reservaba más de la mitad de los puestos en el funcionariado para familiares de veteranos de guerra, y que se saldaron con alrededor de 1400 muertos entre julio y agosto de 2024, su salida del poder y su huida al exilio a India, donde se encuentra en estos momentos.