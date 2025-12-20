Bangladesh llora a activista caído mientras aumentan tensiones antes de elecciones

DACA, Bangladesh (AP) — Cientos de miles de personas asistieron el sábado al funeral de un destacado activista bangladesí que murió a causa de heridas de bala sufridas en un ataque en Daca a principios de este mes, mientras las tensiones políticas se apoderaban del país antes de las elecciones.

Sharif Osman Hadi, quien participó en el levantamiento político del año pasado que puso fin al gobierno de 15 años de la ex primera ministra Sheikh Hasina, murió en un hospital en Singapur el jueves después de haber sido baleado el 12 de diciembre en Daca.

La policía informó que había identificado a los sospechosos y que el tirador probablemente había huido a India, donde Hasina ha estado en el exilio. Ello provocó una nueva disputa diplomática con India y llevó a Nueva Delhi a convocar esta semana al enviado de Bangladesh. Bangladesh también convocó al enviado indio a Daca.

La seguridad fue estricta en Daca el sábado mientras se realizaban las oraciones fúnebres fuera del complejo del Parlamento de la nación.

El cuerpo de Hadi regresó el viernes por la noche, y el sábado fue declarado día de luto nacional.

Hadi era portavoz del grupo cultural Inqilab Moncho, que dijo que sería enterrado en el campus de la Universidad de Daca junto al poeta nacional del país, Kazi Nazrul Islam.

Los dolientes llevaban banderas de Bangladesh y coreaban consignas, como "Seremos Hadi, lucharemos década tras década" y "No dejaremos que la sangre de Hadi sea en vano".

La noticia de su muerte el jueves por la noche desencadenó violencia, con grupos de manifestantes atacando e incendiando las oficinas de dos importantes diarios nacionales. El líder interino del país, el Nobel de la Paz Muhammad Yunus, ha instado a la gente a mantener la calma.

Hadi era un feroz crítico tanto de la vecina India como de Hasina, quien ha estado en el exilio desde el 5 de agosto de 2024, cuando huyó de Bangladesh. Hadi había planeado postularse como candidato independiente en una importante circunscripción en Daca en las próximas elecciones nacionales en febrero.

Bangladesh ha estado atravesando una transición crítica bajo Yunus en un intento por regresar a la democracia a través de las próximas elecciones. Pero el gobierno ha sido del partido Liga Awami de Hasina, que es uno de los dos principales partidos políticos.

El archirrival de Hasina, el Partido Nacionalista de Bangladesh de la ex primera ministra Khaleda Zia, es el otro partido clave, que espera formar el próximo gobierno. El partido Jamaat-e-Islami, el partido islamista más grande del país con una oscura historia relacionada con la guerra de independencia de la nación en 1971, lidera una alianza para abrirse un mayor espacio político en ausencia del partido de Hasina y sus aliados.

Hasina ha sido condenada a muerte por cargos de crímenes contra la humanidad, pero India no ha respondido a las repetidas solicitudes para su extradición.

