Bangladesh.- Muere la ex primera ministra de Bangladesh Jaleda Zia a los 80 años de edad

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) - La ex primera ministra de Bangladesh y líder del Partido Nacionalista (BNP), Jaleda Zia, ha muerto este martes a los 80 años de edad, según ha anunciado su propia formación. "La presidenta del BNP y ex primera ministra, la líder nacional Begum Jaleda Zia, ha fallecido a las 6 de la mañana (hora local) de hoy", ha publicado el partido en la red social Facebook, donde ha pedido a la sociedad "que rece por su espíritu". Si bien el BNP no ha precisado cuál ha sido el motivo de la muerte, la exmandataria había sido ingresada a finales de noviembre por infecciones en corazón y pulmones, afecciones que se sumaron a un ya delicado estado de salud, según ha recogido el diario bangladesí 'The Daily Star'. El propio partido había pedido a través de redes sociales a sus militantes que rezaran por la recuperación de su líder. De hecho, la exdirigente nacionalista recibió tratamiento médico en Reino Unido hasta mayo de este año, cuando regresó a su país, aprovechando que cuatro meses antes había sido exonerada de una condena a diez años de prisión por malversar 31,5 millones de takas (unos 329.000 euros) cuando se encontraba al frente del Gobierno entre los años 2001 y 2006. Se trataba de una figura polémica en la política de Bangladesh, donde dirigía el BNP desde 1981 y llegó a ser primera ministra hasta en tres ocasiones, despertando tanto simpatías como animadversiones. Zia iba a ser candidata por su partido en las elecciones convocadas para febrero de 2026, las primeras desde la caída de la expresidenta Sheij Hasina, de quien había sido rival histórica y que reside desde hace más de un año en India tras unas masivas movilizaciones lideradas por movimientos estudiantiles y que se saldaron con cerca de 1.400 muertos, según datos de Naciones Unidas.