Bangladesh rechaza destinar más recursos a los rohingyas y anuncia un plan para su repatriación voluntaria

MADRID, 25 Ago. 2025 (Europa Press) -

El jefe del Gobierno de transición de Bangladesh, Muhammad Yunus, ha rechazado este lunes destinar más recursos a los más de 1,3 millones de refugiados rohingyas que se encuentran en el país y ha anunciado un plan de siete puntos para su repatriación voluntaria a Birmania.

Yunnus, que cuenta con un premio Nobel de la Paz, ha pedido a la comunidad internacional aunar esfuerzos para hacer frente a estas crisis humanitaria y ha puesto sobre la mesa una 'hoja de ruta' que lleve al regreso "rápido, seguro, digno, voluntario y sostenible" de aquellos rohingyas que llegaron a Bangladesh huyendo de la violencia.

"No debemos convertirnos en rehenes de nuestra propia retórica. Este es el momento para la acción", ha aseverado durante un discurso en la región de Cox's Bazar, donde se encuentran los mayores campos de refugiados rohingyas del país. Así, ha recalcado que abordar esta crisis "no es cuestión única de Bangladesh" sino responsabilidad de "todos los países, que deben compartir el sufrimiento y plantear posibles soluciones".

En este sentido, ha apuntado que la cuestión de los rohingyas "debe ser resuelta de forma sostenible", si bien ha advertido de que el país "no puede seguir movilizando recursos adicionales dado que se enfrenta a sus propios "desafíos internos".

"El impacto sobre la economía, los recursos, el medio ambiente, los ecosistemas, la sociedad y la gobernanza han ido en aumento. Quiero dar las gracias a las comunidades de acogida por su apoyo y sus enormes sacrificios para atender a los rohingyas", ha aclarado.