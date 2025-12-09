Bank of America sitúa a ACS y Ferrovial entre sus compañías favoritas para 2026

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

Bank of America ha situado a ACS y Ferrovial entre sus valores favoritos para el próximo año, según se desprende de la documentación publicada este martes por la entidad.

Por un lado, ACS ha sido incluida entre las "25 acciones para 2026" por los analistas del banco de inversión, que mantienen una recomendación de compra sobre el valor y han fijado una nueva orden de adquisición en 97 euros por acción. La compañía también se incorpora a la lista de "mejores ideas para Europa", reflejando la confianza del mercado en su potencial de crecimiento.

El grupo presidido por Florentino Pérez se consolida como el actor "número uno" en el sector de la construcción en Estados Unidos y líder en la edificación de centros de datos en ese país a través de su filial Turner. Este posicionamiento refuerza su exposición a sectores de alta demanda y con una fuerte tendencia de inversión en los próximos años.

Los analistas del banco proyectan para ACS una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del beneficio por acción (EPS) del 17% en el periodo 2025-2028, al tiempo que destacan la oportunidad que representan los nuevos proyectos de infraestructura, especialmente en centros de datos y carriles administrados, como palancas adicionales de expansión y rentabilidad.

FERROVIAL TAMBIÉN ENTRA EN "25 ACCIONES PARA 2026"

Ferrovial ha sido también incluida entre las "25 acciones para 2026" y se incorpora a la lista de "mejores ideas para Europa", en un contexto en el que los analistas destacan el poder de fijación de precios como el principal motor de su atractivo inversor. La firma eleva su recomendación de compra y mantiene la constructora como una de las compañías con mayor potencial dentro del sector de infraestructuras.

La entidad ha revisado al alza su orden de compra hasta los 67 euros por acción, frente a los 59 euros anteriores, lo que implica un potencial de aumento del retorno total cercano al 20%. Según los analistas, esta mejora refleja la solidez operativa y la visibilidad de crecimiento de los activos clave de Ferrovial.

Entre los factores que sustentan esta visión positiva figuran la expectativa de que el poder de fijación de precios de la autopista canadiense 407 ETR se mantenga más allá de 2026, las sólidas perspectivas de los carriles administrados en Estados Unidos y el potencial alcista de nuevos proyectos de infraestructuras que refuerzan su posicionamiento internacional.