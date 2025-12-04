Bank of America ve a Telefónica "en el limbo" y recomienda "infraponderar" su acción

MADRID, 4 Dic. 2025 (Europa Press) -

Bank of America considera que Telefónica se encuentra en una especie de "limbo" desde la presentación de su nuevo plan estratégico el pasado 4 de noviembre y ha rebajado a "infraponderar" la recomendación sobre su acción.

"La revisión estratégica de Telefónica ha rebajado las previsiones y debería ofrecer una nueva base desde la que volver a crecer. Sin embargo, su negocio en Alemania sigue siendo de tamaño insuficiente y su 'joint venture' en Reino Unido (Virgin Media O2, con Liberty) está excesivamente apalancada y con perspectivas de crecimiento negativo del ebitda (resultado bruto de explotación). El dividendo se recorta un 50% (para 2026 será de 0,15 euros por título) y, con Telefónica en una especie de limbo, otorgamos a la acción una recomendación de infraponderar", señala la entidad norteamericana en el marco de un análisis del sector de las telecos en Europa.

En ese sentido, Bank of America asigna a Telefónica un precio objetivo de 3,4 euros por acción, lo que supone un 6,4% menos que los 3,633 euros por título en los que terminó la sesión bursátil de este pasado miércoles.

En torno a las 14.45 horas de este jueves la cotización de la teleco subía casi un 1%, hasta los 3,665 euros por acción, con lo que, de terminar así, sería la segunda jornada consecutiva de la compañía con cierre 'en verde'.

Sobre ello, la entidad norteamericana ha apuntado que una posible revisión al alza del precio objetivo para Telefónica se produciría en el marco de nuevas iniciativas de reducción de costes o de racionalización de la cartera.

Sin embargo, ha advertido de que un aumento de las presiones competitivas en España, una mayor disrupción de precios en Alemania, la depreciación de las divisas en América Latina y un incremento de las necesidades de inversión de capital ('capex') en el Reino Unido para apoyar el despliegue de fibra podrían inducir a una revisión a la baja del precio objetivo.