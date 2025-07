Bank of America ve "excesivo" que el mercado espere una subida de US$2000 millones en la OPA de BBVA

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - Bank of America ve "excesivo" que el mercado esté considerando una subida de unos 2000 millones de euros en la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell, según se desprende de un informe publicado este lunes como previa a la publicación de resultados de las entidades españolas. Para el banco de inversión, la oferta sigue ofreciendo un "sólido sentido industrial", aunque las restricciones impuestas por el Gobierno han diluido el sentido económico del acuerdo. Según los cálculos de Bank of America, un retraso de tres años en la fusión legal sugiere que solamente se registrarán sinergias por tecnología de unos 300 millones de euros a corto plazo. "Esto es equivalente a una mejora de un 1% en los beneficios por acción, al tiempo que el mercado está contando con que BBVA mejore la oferta por Sabadell en unos 2000 millones de euros, que nosotros vemos como excesivo. El acuerdo es estratégico, pero solo es financieramente positivo bajo ciertas condiciones", han indicado los analistas. La mejora de 2000 millones de euros esperada por el mercado se extrae de la prima negativa a la que cotiza Banco Sabadell. BBVA tendría que subir el desembolso para hacerse con el banco catalán en unos 2000 millones de euros para que, hoy por hoy, los accionistas de Banco Sabadell no pierdan dinero al hacer el canje de acciones. El informe también actualiza los precios objetivo de los bancos de cara a los resultados. Bank of America ha elevado el precio de BBVA de 15,50 euros a 16 euros, lo que ofrece un potencial alcista a la acción del 24%. Por otro lado, ha subido de 10 a 10,20 euros el precio objetivo de Bankinter, lo que se traduce en una posible caída en Bolsa del 10%. Los precios objetivos de Santander (7,50 euros), CaixaBank (8,50 euros), Sabadell (3,15 euros) y Unicaja (2,20 euros) han quedado sin cambios. Respecto a las recomendaciones, Bank of America sigue recomendando comprar BBVA, CaixaBank, Sabadell y Unicaja, así como mantener Santander y vender Bankinter. "En nuestra visión, CaixaBank sigue ofreciendo la mejor combinación de margen de intereses, crecimiento de ingresos ajenos a intereses y distribución de capital entre los bancos domésticos", ha indicado el banco de inversión.

LA NACION BBVA

España

España Mercados