Bankinter aumenta su beneficio apoyado en las comisiones y los préstamos

MADRID, 23 oct (Reuters) - El banco español Bankinter dijo el jueves que su beneficio neto del tercer trimestre subió un 5% respecto al mismo periodo de 2024, ya que el aumento de las comisiones y de los préstamos totales compensó cierta presión sobre los ingresos por créditos a pesar de una pequeña recuperación en el trimestre.

El quinto mayor banco del país por valor de mercado registró un beneficio neto de 270 millones de euros (US$315 millones) en el periodo de julio a septiembre, ligeramente por encima de los 267 millones de euros esperados por los analistas encuestados por Reuters.

En un momento en que los bancos tratan de aumentar sus ingresos no bancarios, las comisiones netas de Bankinter aumentaron un 10% interanual en el trimestre, mientras que la cartera de préstamos a clientes creció un 5,3% interanual en los nueve primeros meses.

Los bancos españoles son principalmente entidades de crédito minoristas y se han beneficiado de los mayores costes de los préstamos. Sin embargo, este viento de cola se ha invertido a medida que los tipos de interés han ido bajando.

En este contexto, el margen de intereses del banco, o las ganancias sobre préstamos menos los costes de depósitos, cayó un 0,4% interanual en el trimestre, hasta 566 millones de euros, por debajo de las expectativas de los analistas de 570 millones de euros.

