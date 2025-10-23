Bankinter aumenta un 5% su beneficio neto en el tercer trimestre

MADRID, 23 oct (Reuters) - El banco español Bankinter dijo el jueves que su beneficio neto del tercer trimestre subió un 5% respecto al mismo periodo de 2024, ayudado por un aumento de las comisiones.

El quinto mayor banco del país por valor de mercado registró un beneficio neto de 270 millones de euros (315 millones de dólares) en el periodo de julio a septiembre, frente a los 258 millones de euros de hace un año.

Los analistas consultados por Reuters esperaban un beneficio neto de 267 millones de euros.

(US$1 = 0,8493 euros) (Información de Jesús Aguado; edición de David Latona; editado en español por Patrycja Dobrowolska)