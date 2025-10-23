Bankinter cae tras obtener un margen de intereses del tercer trimestre menor de lo esperado
- 1 minuto de lectura'
Las acciones de Bankinter
caen un 4,4% y registran su peor día desde abril, después de que el margen de intereses del tercer trimestre no alcanzara las expectativas
El margen de intereses de la entidad española, o beneficio sobre los préstamos menos los costes de depósitos,
cayó
un 0,4% interanual en el trimestre hasta 566 millones de euros, por debajo de las expectativas de los analistas, que habían estimado 570 millones de euros
Jefferies afirma que la caída del 1% en el margen de intereses con respecto a la estimación media de los analistas se debe a que los volúmenes de préstamos están un 2% por debajo de la media de estimaciones; la dinámica de los márgenes progresa según lo esperado
Renta 4 afirma que los resultados de Bankinter se situaron ligeramente por debajo de las expectativas del bróker en ingresos, ya que el margen bruto se situó un 2% por debajo y el beneficio neto un 1% debido a unas provisiones menores
El banco de inversión dice que seguirá de cerca la conferencia de Bankinter para conocer las previsiones de margen financiero, que podría revisarse a la baja tras caer alrededor de un 4% interanual en los 9 meses de 2025 frente al crecimiento plano o ligeramente positivo esperado para 2025
El valor se sitúa a la cola del índice español IBEX 35
, en camino de registrar su peor jornada desde junio
Las acciones de Bankinter han subido un 66,95% en lo que va de año, incluida la caída de hoy (Información de João Manuel Maurício; edición en español de Jorge Ollero Castela)
