Bankinter coloca con éxito una emisión de deuda sénior preferente por 500 millones de euros

MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) - Bankinter ha cerrado este lunes una emisión de 500 millones de euros en deuda sénior preferente a ocho años con posibilidad de amortización anticipada en el séptimo año. En alrededor de tres horas, la entidad ha recibido una demanda de 2400 millones de euros, lo que supone más de 4,8 veces el importe emitido. El banco ha colocado esta emisión a un tipo de interés de 'midswap' más 80 puntos básicos, estrechando en 25 puntos básicos el precio inicial de lanzamiento de 'midswap' y un diferencial de 105 puntos. En total, han sido más de 120 los inversores institucionales que han acudido a la emisión, según ha informado el banco en un comunicado. El 88% del libro se ha colocado entre inversores internacionales. Han actuado como bancos directores de la operación Bankinter, BBVA, BNP Paribas y Nomura; y como bancos codirectores: Erste Group y Helaba.