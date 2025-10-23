Bankinter lidera las caídas del Ibex 35 con un descenso del 6% tras presentar sus cuentas

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las acciones de Bankinter retrocedían un 6% en la apertura de la sesión bursátil de este jueves, tras la publicación de los resultados correspondientes a los nueve primeros meses del año, en los que la entidad obtuvo un beneficio neto de 812 millones de euros, un 11% superior al registrado en el mismo periodo de 2024.

El banco lideraba los descensos del Ibex 35, al caer un 5,8% hacia las 09.01 horas y situar sus acciones en 12,565 euros, aunque minutos después moderaba la caída hasta el 4,5%, con los títulos intercambiándose a 12,745 euros.

Antes de la apertura del mercado, Bankinter ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que obtuvo un beneficio neto de 811,5 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 11% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, acelerando así su ritmo de crecimiento frente al registrado a cierre del tercer trimestre de 2024 respecto al año precedente (+7%).

La entidad va camino de cerrar otro año de ganancias récord, después de que en todo 2024 ganase 953 millones de euros.

El banco destaca el crecimiento de su cuota de mercado en todos los países y actividades en las que opera y la solidez de su balance. Así, este dinamismo comercial, unido a su estrategia de diversificación y de enfocarse hacia clientes de alto valor, le han permitido mantener la solidez de los márgenes y atenuar el impacto negativo de la evolución de los tipos de interés sobre el margen de intereses, que descendió un 3,5% en términos interanuales, hasta los 1667 millones de euros.

No obstante, Bankinter está observando a lo largo del año una tendencia de mejora en la evolución del margen de interés.

Asimismo, la caída del margen de intereses en el acumulado se vio compensada "con creces" gracias al incremento de otras actividades como la de gestión de activos, intermediación bursátil, negocio transaccional de empresas o seguros, productos y servicios que generan mayores ingresos por comisiones. De esta forma, las comisiones netas alcanzaron los 577 millones de euros, un 10,6% más que hace un año.

Con todo ello, el margen bruto, que recoge la totalidad de los ingresos, cerró septiembre en los 2251 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,7% respecto al mismo periodo de 2024.

En cuanto al margen de explotación, se situó en 1437 millones de euros, con un crecimiento del 2,1%, absorbiendo unos costes operativos de 815 millones de euros en el periodo. La entidad explica que este incremento responde, en gran medida, a la distribución más homogénea de los costes a lo largo del año, evitando su concentración en la última parte del ejercicio.

El mayor ritmo de crecimiento de los ingresos permite al banco mantener una ratio de eficiencia del 36,2%.

Dentro de las principales ratios la cuenta Bankinter destaca la rentabilidad, que se situó en niveles históricos, con un ROE (rentabilidad sobre recursos propios) del 18,2%, frente al 17,9% del año 2024; y con un ROTE (recursos sobre capital tangible) del 19,4%. Por su parte, la ratio de capital CET1 era del 12,94% a cierre de septiembre, superando en 38 puntos básicos a la de hace un año y en casi cinco puntos porcentuales al mínimo regulatorio exigido actualmente a Bankinter por el BCE, que es del 7,95%. Por lo que se refiere a la morosidad, mejoró en 17 puntos básicos respecto a la de hace doce meses, hasta el 2,05%, con un índice de cobertura del 70%, que es superior en más de un punto porcentual al de septiembre de 2024.