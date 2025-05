Bankinter puja por la plataforma de residencias de estudiantes de Brookfield, según Cinco Días

MADRID, 21 mayo (Reuters) - El banco español Bankinter ha presentado una oferta vinculante por Livensa, una plataforma de alojamiento para estudiantes propiedad del fondo canadiense Brookfield, en lo que sería una de las mayores operaciones del sector en los últimos años, informó el miércoles el diario español Cinco Días. El periódico señala que Bankinter es una de las partes interesadas en adquirir la plataforma, valorada en unos 1200 millones de euros (1360 millones de dólares), según fuentes inmobiliarias no identificadas. Bankinter no quiso hacer comentarios, mientras que Brookfield no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios. Una fuente dijo a Reuters que el fondo canadiense CPPIB y el gigante del capital riesgo KKR también estaban entre las partes interesadas. CPPIB y KKR no estuvieron inmediatamente disponibles para hacer comentarios. (US$1 = 0,8821 euros) (Información de Jesús Aguado y Andrés González; edición de Inti Landauro; edición en español de María Bayarri Cárdenas)

