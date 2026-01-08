Bannon desea un triunfo de Le Pen en Francia para "matar a la Unión Europea"

El exconsejero de Donald Trump Steve Bannon expresó este jueves su deseo de que la líder de extrema derecha Marine Le Pen gane las próximas elecciones presidenciales en Francia para "matar a la Unión Europea".

Bannon, un influyente portavoz de la ultraderecha estadounidense, espera que Le Pen sea autorizada por el sistema judicial francés para presentarse a las elecciones presidenciales previstas para 2027.

Declarada inelegible en primera instancia, Le Pen se juega su candidatura en un juicio de apelación el 13 de enero sobre la legalidad o no de la financiación de los asistentes parlamentarios del Frente Nacional (antiguo nombre de su partido, ahora llamado Agrupación Nacional).

"Hay tres cosas que destruirán a la Unión Europea", dijo Bannon. "Primero, el Brexit (...). Segundo, la elección de Donald Trump y sus políticas nacionales populistas. Finalmente, el tercer elemento que destruirá a la UE será la elección de Marine Le Pen", apuntó durante una entrevista realizada el martes en Tucson, Estados Unidos, y que debe ser divulgada este jueves en la televisión francesa.

El exasesor presidencial estadounidense, en tanto, minimizó la figura del 'delfín' de Le Pen y su partido, el joven Jordan Bardella.

"Yo lo considero un niño. Es un peso leve, incapaz de sacar a Francia de la crisis. (...) Por eso digo que es un niño", señaló.