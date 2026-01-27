Banorte registra alza en utilidad neta 4to trim por impulso de créditos al consumo

CIUDAD DE MÉXICO, 27 ene (Reuters) - El mexicano Banorte, propietario de uno de los bancos y fondos de pensiones más grandes del país, reportó el martes un aumento del 16% en sus ganancias netas del cuarto trimestre respecto al mismo trimestre de 2024, gracias al fuerte crecimiento de los créditos al consumo.

Las ganancias netas alcanzaron 15.874 millones de pesos (US$881,27 millones), superando la estimación de LSEG, de 14.752 millones de pesos. Los ingresos totales, que fueron de 42.142 millones de pesos, también superaron la previsión de 41.726 millones de pesos.

Los ingresos netos por intereses, la diferencia entre lo que los bancos ganan con los préstamos y lo que reparten en depósitos, crecieron un 8% interanual.

La cartera de préstamos de Banorte también se expandió un 8%, según la entidad crediticia, con el mayor crecimiento en los segmentos de automóviles y tarjetas de crédito. La tasa de morosidad del banco se situó en el 1,38%.

El grupo afirmó que la venta de su banco digital Bineo a la empresa de tecnología financiera Klar, anunciada en septiembre, seguía en curso. La venta se puso en marcha como parte de una revisión más amplia de la estrategia digital de Banorte.

(1 dólar = 18,0080 pesos mexicanos a finales de diciembre) (Reporte de Kylie Madry; Editado en español por Javier Leira y Adriana Barrera)