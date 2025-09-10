Banquete en Windsor y nada previsto en Londres en la visita de Trump a Reino Unido

La visita oficial del presidente estadounidense, Donald Trump a Reino Unido, el 17 y el 18 de septiembre, incluirá un banquete real en Windsor y una reunión con el primer ministro, Keir Starmer, fuera de Londres, anunció el miércoles el Palacio de Buckingham.

La visita será la segunda oficial a Reino Unido del inquilino de la Casa Blanca y de su esposa Melania, algo inédito para un presidente estadounidense.

La visita fue adelantada un día respecto a las fechas anunciadas inicialmente, y Donald Trump no tiene previsto ningún acto público en Londres, según el programa divulgado por el palacio.

La pareja Trump llegará a Reino Unido la noche del 16 de septiembre, pero la visita de Estado no comenzará hasta el día siguiente.

El presidente estadounidense y su esposa se trasladarán el 17 de septiembre a Windsor, donde serán recibidos por el príncipe de Gales, Guillermo, y su esposa, Catalina.

Las dos parejas se unirán a los reyes, Carlos III y Camila, quienes recibirán oficialmente al mandatario estadounidense y a su esposa, antes de dirigirse juntos en carruaje al castillo de Windsor.

La procesión finalizará en el patio del castillo, donde una guardia de honor realizará el saludo real. Donald Trump y Carlos III pasarán revista a las tropas, antes de un almuerzo en el que participarán varios miembros de la familia real.

Por la tarde, el presidente estadounidense y su esposa acudirán a la tumba de la reina Isabel II, en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor.

Después, asistirán a una ceremonia militar y un desfile aéreo, en presencia también del primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, y su esposa Victoria.

La jornada concluirá con el banquete de Estado.

El jueves 18 de septiembre, el presidente estadounidense se desplazará a Chequers, la residencia de campo del primer ministro británico, para mantener una reunión con Keir Starmer, seguida de una recepción de carácter económico.

Posteriormente, ambos dirigentes ofrecerán una conferencia de prensa.

Antes de llegar a Chequers, Melania Trump mantendrá encuentros con la reina Camila y la princesa Catalina.

La pareja Trump abandonará Reino Unido al final del día.

Donald Trump fue invitado mediante una carta del rey Carlos III, que le entregó el primer ministro, Keir Starmer, el pasado mes de febrero, y que calificó como un "inmenso honor".

Durante su primer mandato, Donald Trump fue recibido en 2019 por la reina Isabel II, quien lo invitó al Palacio de Buckingham y organizó un banquete en su honor.

