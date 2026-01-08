Banxico evaluará hacia adelante cuándo realizar nuevos ajustes a tasa: minuta

CIUDAD DE MÉXICO, 8 ene (Reuters) - La Junta de Gobierno del Banco Central de México (Banxico) valorará hacia adelante el momento de realizar ajustes adicionales a la tasa de referencia, según la minuta difundida el jueves sobre la última decisión de política monetaria. Banxico redujo en diciembre su tasa de interés clave en 25 puntos básicos, como anticipaba el mercado, para llevarla a un 7%, en el décimo tercer ajuste a la baja desde que inició un ciclo de flexibilización a inicios del 2024.

En su decisión, la Junta de Gobierno del banco consideró el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad que ha mostrado la actividad económica y posibles impactos ante los cambios en políticas comerciales a nivel global, según la minuta.

La mayoría de sus miembros destacó que el traspaso de las medidas arancelarias a los precios dependerá de la disponibilidad de sustitutos, la posibilidad de que las empresas puedan ajustar sus márgenes de ganancia y de absorber parte de los costos.

Respecto de inflación subyacente, algunos resaltaron que continúa exhibiendo persistencia en el nivel global, especialmente el subcomponente de servicios. La inflación general de México se moderó inesperadamente en diciembre, aunque el índice subyacente continuó por encima de la meta oficial, de acuerdo con cifras divulgadas el jueves por el Instituto Nacional de Estadística, Inegi.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en un 3.69% a tasa interanual, por debajo del 3.80% del mes anterior.

De acuerdo con la minuta, algunos integrantes de la Junta de Gobierno de Banxico señalaron que, si bien la información es limitada, se anticipa que en el cuarto trimestre de 2025 la actividad económica en el país se haya mantenido débil.

Además, la mayoría destacó que el mercado laboral en México continúa exhibiendo señales de enfriamiento. (Reporte de Raúl Cortés Fernández y Natalia Ramos)