Barbón defiende su participación en la manifestación contra el peaje del Huerna porque es "injusto" e "ilegal"

OVIEDO, 17 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha defendido este viernes su participación en la manifestación prevista por la tarde en Oviedo para pedir la supresión del peaje del Huerna, en la AP-66, un pago que el dirigente asturiano considera "injusto" e "ilegal" tras el "durísimo" dictamen de la Comisión Europea. Aunque el Gobierno central no tiene previsto suprimir el peaje, Barbón ha escrito en un mensaje en su red social de Facebook recogido por Europa Press que el dictamen "lo cambia todo" y abre el camino para que el Tribunal de Justicia de la UE falle a favor de Asturias.

"Si dejara de cumplir con ello, si dejara de defender los intereses de Asturias, estaría traicionando la confianza mayoritaria de los cientos de miles de asturianos y asturianas que votaron PSOE en las elecciones autonómicas y me apoyaron como Presidente", ha afirmado Barbón.

"Hoy asistiré a la manifestación acompañado del Gobierno de Asturias, con ellos recorreré el trayecto y escucharé la lectura del manifiesto. Cumplo así con mi obligación, la de ser Presidente de Asturias", ha asegurado, recordando su participación en "cientos de manifestaciones" como las que protestaban por los recortes de finales de los noventa o las movilizaciones de la cuencas mineras.

Ha explicado que la postura que mantiene el Gobierno en este asunto responde a la exigencia de dar voz a la demandas de la gente, afrontando una respuesta social, política, administrativa y jurídica para acabar con el peaje.

El presidente del Gobierno asturiano ha apuntaod en cualquier caso que no olvida "dónde está el origen del problema ni quiénes fueron los responsables" de la prórroga del peaje, y ha reclamado que "pidan perdón por semejante tropelía", en referencia al PP.

"No son cuentos, son cuentas: los millones de euros que hemos tenido que pagar los asturianos y asturianas desde 2021 por decisión de quienes prorrogaron de forma injusta e ilegal este peaje", ha concluido Barbón en su mensaje.