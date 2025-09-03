Barbón, sobre la reunión entre Illa y Puigdemont: “Esa foto me gusta poco”

OVIEDO, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián

Barbón, ha cuestionado este miércoles la reunión entre el presidente

de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el líder de Junts y

expresidente del Govern, Carles Puigdemont, afirmando que esa foto le

"gusta poco". En una entrevista a RNE recogida por Europa Press, el presidente

asturiano ha reconocido que Puigdemont le "cae bastante grande" y le

"repele bastante", pero entiende que la reunión con Illa se enmarca

en la intención del presidente catalán de "unir a Cataluña"

reuniéndose con todos los expresidentes, empezando por Puyol. "Yo creo que lo que busca es normalizar y que la gente, sea

independentista o no en Cataluña, vea en Salvador Illa una tabla de

estabilidad", ha señalado, algo que, a su juicio, "está

consiguiendo". En este objetivo, Barbón también sitúa al presidente Pedro Sánchez,

asegurando que se le recordará por la "normalización de la situación

en Cataluña". Ante la posibilidad de que Sánchez también se reúna con

Puigdemont, Barbón ha asegurado que no va a mentir: "Nunca me cayó

bien, y no me cayó bien ya desde los primeros tiempos como

presidente".

Gobiernos negociaron primero con Cataluña

En relación a la condonación de deuda a las CCAA aprobada ayer por el

Consejo de Ministros, y que supone para Asturias una quita de 1508

millones de euros, el presidente asturiano ha defendido que el hecho

de que se negocien primero con Cataluña aspectos que luego se

extrapolan al resto de comunidades autónomas "no es cosa del actual

gobierno", sino que "todos" los gobiernos tanto del PP como del PSOE

"han tenido la tendencia natural a negociar primero con Cataluña y

luego es verdad, generalizarlo a los demás". "Esta es la verdad, lo hizo Felipe, lo hizo Aznar, lo hizo Rajoy, lo

hizo Zapatero, lo hicieron todos", ha asegurado, recordando como el

Fondo de Liquidez Autonómica se negoció primero con Cataluña. "Yo creo que es un mal endémico que tiene mucho que ver con el propio

encaje de Cataluña dentro del proyecto común que es España", ha

reflexionado, aunque considera que "la normalización institucional"

ya "se nota". "El suflé se ha deshinchado por completo", ha

asegurado.