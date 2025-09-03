Barbón, sobre la reunión entre Illa y Puigdemont: "Esa foto me gusta poco"
OVIEDO, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -
El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián
Barbón, ha cuestionado este miércoles la reunión entre el presidente
de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el líder de Junts y
expresidente del Govern, Carles Puigdemont, afirmando que esa foto le
"gusta poco". En una entrevista a RNE recogida por Europa Press, el presidente
asturiano ha reconocido que Puigdemont le "cae bastante grande" y le
"repele bastante", pero entiende que la reunión con Illa se enmarca
en la intención del presidente catalán de "unir a Cataluña"
reuniéndose con todos los expresidentes, empezando por Puyol. "Yo creo que lo que busca es normalizar y que la gente, sea
independentista o no en Cataluña, vea en Salvador Illa una tabla de
estabilidad", ha señalado, algo que, a su juicio, "está
consiguiendo". En este objetivo, Barbón también sitúa al presidente Pedro Sánchez,
asegurando que se le recordará por la "normalización de la situación
en Cataluña". Ante la posibilidad de que Sánchez también se reúna con
Puigdemont, Barbón ha asegurado que no va a mentir: "Nunca me cayó
bien, y no me cayó bien ya desde los primeros tiempos como
presidente".
Gobiernos negociaron primero con Cataluña
En relación a la condonación de deuda a las CCAA aprobada ayer por el
Consejo de Ministros, y que supone para Asturias una quita de 1508
millones de euros, el presidente asturiano ha defendido que el hecho
de que se negocien primero con Cataluña aspectos que luego se
extrapolan al resto de comunidades autónomas "no es cosa del actual
gobierno", sino que "todos" los gobiernos tanto del PP como del PSOE
"han tenido la tendencia natural a negociar primero con Cataluña y
luego es verdad, generalizarlo a los demás". "Esta es la verdad, lo hizo Felipe, lo hizo Aznar, lo hizo Rajoy, lo
hizo Zapatero, lo hicieron todos", ha asegurado, recordando como el
Fondo de Liquidez Autonómica se negoció primero con Cataluña. "Yo creo que es un mal endémico que tiene mucho que ver con el propio
encaje de Cataluña dentro del proyecto común que es España", ha
reflexionado, aunque considera que "la normalización institucional"
ya "se nota". "El suflé se ha deshinchado por completo", ha
asegurado.
