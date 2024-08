Barbora Krejcikova, la campeona de Wimbledon, cae en 2da ronda del US Open

NUEVA YORK (AP) — Barbora Krejcikova, la flamante campeona de Wimbledon, se despidió el miércoles en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos al sucumbir 6-4, 7-5 ante Elena-Gabriela Ruse.

Octava cabeza de serie en Flushing Meadows, Krejcikova conquistó su segundo título de Grand Slam este verano, pero la checa no volvió a jugar tras los Juegos Olímpicos de París. Había indicado la semana pasada que no podía calibrar cómo estaba su nivel.

Resultó que no estaba cerca de su mejor versión.

“Ganar Wimbledon fue sensacional. Fue un tremendo resultado y estoy muy orgullosa de cómo pudo manejarlo todo ahí", dijo Krejcikova, quien desde febrero no había jugado en un torneo en canchas duras.

“Creo que he jugado bastante bien, sin duda que mejor que en el primer partido. Estaba en alza, pero no me alcanzó”, añadió.

En cambio, Ruse venía con más rodajes en las pistas del US Open tras haber ganado tres partidos para acceder al cuadro principal. Volteó un 5-3 adverso en el segundo set, llevándose los últimos cuatro juegos.

Ninguna mujer ha logrado coronarse en Wimbledon y el US Open en el mismo año desde Serena Williams en 2012.

Ruse avanzó a la tercera ronda de un Grand Slam por primera vez y se las verá contra la española Paula Badosa (26ta preclasificada), quien eliminó 6-3, 7-5 a la estadounidense Taylor Townsend.

Antecedida por un título en Washington y las semifinales en Cincinnati, Badosa ha ascendido 84 puestos en los últimos. Alcanzó la tercera ronda del US Open por primera vez.

“Sé que es sólo una tercera ronda, pero tenía muchas ganas de hacerlo en Nueva York”, dijo Badosa, quien nació en Nueva York.

En un cruce de argentinos, Tomás Martín Etcheverry se sobrepuso a malestares físicos en el último set y salió victorioso 6-3, 4-6, 6-4, 1-6, 6-3 ante Francisco Cerúndolo (29no), Argentina.

Los argentinos libraron una batalla de 4 horas y 4 minutos en la jornada de más calor hasta ahora en el torneo — las temperaturas llegaron a los 34 grados centígrados (93 F) con una humedad sobre el 50%.

Etcheverry se las verá en la tercera ronda con el alemán Alexander Zverev (4to cabeza de serie), victorioso 6-4, 7-6 (5), 6-1 ante el francés Alexandre Muller.

El argentino Sebastián Báez (21er preclasificado) abandonó en el segundo set, cuando perdía 6-1, 2-0 frente al neerlandés Tallon Griekspoor debido a una dolencia en el pie derecho.

AP