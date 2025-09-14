Barça aplasta al Valencia (6-0) y se coloca segundo en La Liga
El Barcelona aplastó al Valencia 6-0 este domingo en el estadio Johan Cruyff, en partido de la cuart
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El Barcelona aplastó al Valencia 6-0, este domingo en el estadio Johan Cruyff, en partido de la cuarta jornada de LaLiga, y se colocó segundo en la tabla detrás del Real Madrid.
Sin su estrella Lamine Yamal por lesión, el equipo catalán superó a su rival de manera cómoda gracias a los tres dobletes de Fermín López (29, 56), Raphinha (53, 66) y Robert Lewandowski (76, 86).
Con este triunfo, el primero como local y en el Johan Cruyff debido a las obras que se están realizando en el Camp Nou, el Barça suma diez puntos, dos menos que el líder Real Madrid, que venció el sábado a la Real Sociedad (2-1) en Anoeta.
Antes del descanso, el club azulgrana comunicó que asistieron más de 5800 aficionados al estadio para presenciar el choque.
rsc/iga
Otras noticias de Liga de España
Más leídas
- 1
“Patrullaje”: los 50 perros que cumplen una crucial misión en el extremo sur argentino
- 2
Conurbano sangriento: motochorros quisieron robarle a una policía de la Ciudad y uno terminó muerto en el lugar
- 3
“El gluten lastima el intestino del 100% de las personas”, según la nutricionista Malena Ramos Mejía
- 4
Video: el youtuber Mr.Beast desafió a Mike Tyson y terminó en el piso tras un gancho al estómago