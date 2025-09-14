Barça aplasta al Valencia (6-0) y se coloca segundo en La Liga

El Barcelona aplastó al Valencia 6-0, este domingo en el estadio Johan Cruyff, en partido de la cuarta jornada de LaLiga, y se colocó segundo en la tabla detrás del Real Madrid.

Sin su estrella Lamine Yamal por lesión, el equipo catalán superó a su rival de manera cómoda gracias a los tres dobletes de Fermín López (29, 56), Raphinha (53, 66) y Robert Lewandowski (76, 86).

Con este triunfo, el primero como local y en el Johan Cruyff debido a las obras que se están realizando en el Camp Nou, el Barça suma diez puntos, dos menos que el líder Real Madrid, que venció el sábado a la Real Sociedad (2-1) en Anoeta.

Antes del descanso, el club azulgrana comunicó que asistieron más de 5800 aficionados al estadio para presenciar el choque.

rsc/iga